4:49 14 Апреля 2021Общество
Вильфанд рассказал, какую погоду ждать летом в России
Синоптик Вильфанд дал прогноз погоды летом в России
Синоптик Вильфанд дал прогноз погоды летом в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время диалога с "Парламентской газетой" спрогнозировал, что температура летом почти во всех регионах России составит норму или чуть выше привычных значений.
К такому развитию сюжета прежде всего должны быть готовы жители, находящиеся в европейской части страны.
"Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях", — сказал метеоролог.
Вильфанд отметил, что теплое лето можно ждать в Черноземье и в европейских регионах страны. Глава Гидрометцентра добавил, что сейчас трудно точно спрогнозировать погоду на долгий период времени.