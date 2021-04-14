Вильфанд рассказал, какую погоду ждать летом в России

Синоптик Вильфанд дал прогноз погоды летом в России

Синоптик Вильфанд дал прогноз погоды летом в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время диалога с "Парламентской газетой" спрогнозировал, что температура летом почти во всех регионах России составит норму или чуть выше привычных значений.

К такому развитию сюжета прежде всего должны быть готовы жители, находящиеся в европейской части страны.

"Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях", — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что теплое лето можно ждать в Черноземье и в европейских регионах страны. Глава Гидрометцентра добавил, что сейчас трудно точно спрогнозировать погоду на долгий период времени.