NI раскрыл подробности о советском бомбардировщике-невидимке Т-60С

Провальный проект истребителей Т-60С считался одним из самых амбициозных послевоенных авиапроектов в СССР. Об этом сообщил журнал The National Interest

Провальный проект истребителей Т-60С считался одним из самых амбициозных послевоенных авиапроектов в СССР. Об этом сообщил журнал The National Interest

Причинами провала стали контрпродуктивные конструкторские решения и высокие затраты. Разработка боевого самолета началась с 80-х годов. В СССР в то время нужна была замена штурмовику Су-24 и стратегическому бомбардировщику Ту-22М. Истребитель Т-60С был создан на основе устаревшей концепции Т-4. Советское производство боевой машины с самого начала держалось под строгим секретом. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Издание пишет, что Т-60С мог иметь изменяемую геометрию качания вместе с двумерными векторами тяги сопел для более качественного управления на высоких скоростях. Истребитель мог разгоняться до двух скоростей света. Дальность пуска снарядов составляла 2200 км. Также истребитель мог переносить до 20 тонн вооружения. Его испытания были намечены на 1996 год, но после распада СССР проект отменили.