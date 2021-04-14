Сенатор Пушков прокомментировал слова Горбачева о встрече Путина и Байдена

Оптимизм бывшего президента СССР Михаила Горбачева мало на чем основывается, так как новой "разрядки" в отношениях России и США не предвидится, заявил сенатор Алексей Пушков.

Оптимизм бывшего президента СССР Михаила Горбачева мало на чем основывается, так как новой "разрядки" в отношениях России и США не предвидится, заявил сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, возможная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, безусловно, важна для судеб мира. Он отметил, что сегодня считать, что отношения между странами будут строиться "по-новому" невозможно. Об этом российский парламентарий написал в личном аккаунте в Telegram.

Сенатор заявил, что Горбачеву удалось выстраивать "новые" отношения с США и Западом лишь за счет односторонних уступок и геополитического отступления, на что не пойдет президент Путин. По словам Пушкова, разногласия с США вряд ли изменятся, а враждебность Вашингтона очевидна. Пушков подчеркнул, что Белый дом не планирует выстраивать отношения с Россией "по-новому", но встреча могла бы снизить уровень напряженности и движения к прямому конфликту.