Дачный отдых на майские праздники выбрало большинство россиян

Большинство жителей России намерено провести выходные в мае, отдыхая на даче или в деревне. Об этом сообщил портал "Туту.ру".

Большинство жителей России намерено провести выходные в мае, отдыхая на даче или в деревне. Об этом сообщил портал "Туту.ру".

Опрос сервиса показал, что 39 процентов россиян выбирают отдых в деревне или на даче. Еще 30 процентов жителей РФ будут отдыхать дома. По данным опроса, 11 процентов респондентов во время майских праздников будут работать. Об этом пишут "Известия".

Семь процентов опрошенных россиян планируют путешествовать по городам внутри страны. Отправиться на курорты Черного моря намерены четыре процента респондентов. Три процента жителей России хотят поехать в горы. Еще один процент опрошенных собирается отдыхать непосредственно рядом с домом.