Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:22   14 Апреля 2021
Армия

НАТО ожидает поставку бомбардировщиков F-35 из США осенью 2021 года

НАТО ожидает поставку бомбардировщиков F-35 из США осенью 2021 года

ВС США осенью 2021 года перебросят свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу.

Поставки военной техники пройдут в рамках постоянного размещения вооружения в регионе. Диспозиция НАТО сильна, но ей бросают вызов. Об этом рассказал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс.

Частью вызова является изменение самолета пятого поколения Су-37 у российской армии. Бомбардировщики нужны Европе для сдерживания потенциального противника, отметил военноначальник.

Ранее Пентагон сообщал, что боевые самолеты F-35 будут размещены на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Об этом информирует ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #европа #истребители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров