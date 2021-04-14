НАТО ожидает поставку бомбардировщиков F-35 из США осенью 2021 года

ВС США осенью 2021 года перебросят свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу.

ВС США осенью 2021 года перебросят свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу.

Поставки военной техники пройдут в рамках постоянного размещения вооружения в регионе. Диспозиция НАТО сильна, но ей бросают вызов. Об этом рассказал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс.

Частью вызова является изменение самолета пятого поколения Су-37 у российской армии. Бомбардировщики нужны Европе для сдерживания потенциального противника, отметил военноначальник.

Ранее Пентагон сообщал, что боевые самолеты F-35 будут размещены на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Об этом информирует ТАСС.