2:22 14 Апреля 2021Армия
НАТО ожидает поставку бомбардировщиков F-35 из США осенью 2021 года
ВС США осенью 2021 года перебросят свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу.
ВС США осенью 2021 года перебросят свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу.
Поставки военной техники пройдут в рамках постоянного размещения вооружения в регионе. Диспозиция НАТО сильна, но ей бросают вызов. Об этом рассказал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс.
Частью вызова является изменение самолета пятого поколения Су-37 у российской армии. Бомбардировщики нужны Европе для сдерживания потенциального противника, отметил военноначальник.
Ранее Пентагон сообщал, что боевые самолеты F-35 будут размещены на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Об этом информирует ТАСС.