Полиция задержала подозреваемого в убийстве криминального авторитета Рыжего

Подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий задержала полиция. Его доставят в следственное подразделение.

Подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий задержала полиция. Его доставят в следственное подразделение.

В региональном СК отметили, что усилиями следователей, сотрудников ФСБ и уголовного розыска МВД удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Сейчас у него проходят обыски, передает ТАСС.

Убийство произошло в понедельник, 12 апреля. Неизвестный застрелил Рыжего в фитнес-клубе на Авиационной улице. По подозрению в преступлении разыскивали мужчину кавказской внешности. На месте инцидента обнаружили пистолет-пулемет "Скорпион".