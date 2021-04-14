1:41 14 Апреля 2021Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве криминального авторитета Рыжего
Подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий задержала полиция. Его доставят в следственное подразделение.
Подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий задержала полиция. Его доставят в следственное подразделение.
В региональном СК отметили, что усилиями следователей, сотрудников ФСБ и уголовного розыска МВД удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Сейчас у него проходят обыски, передает ТАСС.
Убийство произошло в понедельник, 12 апреля. Неизвестный застрелил Рыжего в фитнес-клубе на Авиационной улице. По подозрению в преступлении разыскивали мужчину кавказской внешности. На месте инцидента обнаружили пистолет-пулемет "Скорпион".