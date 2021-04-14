СМИ назвали дату вывода американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден намеревается вывести все американские силы из Афганистана в ближайшие месяцы.

Президент США Джо Байден намеревается вывести все американские силы из Афганистана в ближайшие месяцы.

Американский лидер планирует организовать вывод солдат с территории Афганистана до 11 сентября 2021 года. Об этом сообщает WP со ссылкой на информатора, который знаком с планами Вашингтона.

"Если мы нарушаем крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с "Талибаном" (запрещенная в России террористическая группировка), а это не является национальным интересом, как считает Байден", — заявил информатор издания.

Соответствующее объявление, по словам источника, Байден сделает в среду, 14 апреля.

Однако официальные лица в Вашингтоне говорят, что США будут продолжать участвовать в мирном процессе на территории Афганистана и предлагать гуманитарную поддержку со своей стороны правительству государства в Южной Азии и органам безопасности.