Прохор Шаляпин восхитился единственным в мире природным холодильником на Ямале

Певец Прохор Шаляпин поделился своими впечатлениями от визита на остров Ямал.

Певец Прохор Шаляпин поделился своими впечатлениями от визита на остров Ямал.

Артист на своей странице в Instagram рассказал, как и когда был построен единственный в мире природный холодильник. Он опубликовал несколько снимков уникального сооружения.

Шаляпин рассказал, что при строительстве мерзлотника использовались кирки, лопаты и молоты. Проект реализовывали в 1950-60-х годах "специальные переселенцы".

Мерзлотник до сих пор используется по своему прямому назначению — хранения рыбы. Недавно там сделали ремонт.

Шаляпин несколько дней назад выступил на праздновании Дня оленевода в Новом Порту. Артист спел вместе с ямальской певицей Еленой Лаптандер.