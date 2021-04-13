Халатность петербургских медиков привела к смерти пациентки

Жительница Петербурга Людмила Калита посещала врачей в течение нескольких месяцев, однако умерла по причине недообследования, которое позволило развиться раку в теле женщины.

Жительница Петербурга Людмила Калита посещала врачей в течение нескольких месяцев, однако умерла по причине недообследования, которое позволило развиться раку в теле женщины.

Врачей городской поликлиники на улице Костюшко в Петербурге после смерти пациентки заставили отвечать перед судом. По словам медиков, женщина скончалась из-за недобросовестного отношения специалистов к своим прямым обязанностям.

По словам родственников, Людмила Калита умерла в возрасте 64 лет. Врачи заявили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание репродуктивного органа, а также интоксикация организма, передает ФАН. Однако по заявлению юриста семьи, медики допустили множество нарушений в процессе диагностики заболевания.

Еще при жизни женщина пыталась выяснить причины халатности врачей. Все документы легли в основу иска в суд, который на сегодняшний день разбирается в ситуации.