Ищенко рассказал о финансовой катастрофе, которая охватит мир из-за США
Экономическая система Соединенных Штатов Америки неадекватна современным реалиям вне зависимости от того, кто стоит во главе страны республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден.
Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, в Америке еще в 1980-х годах была запущена так называемая «рейганомика», суть которой заключалась в финансировании текущих потребностей нынешнего поколения за счет того, что забиралось у будущих поколений.
«За счет того, что доллар до сих пор является мировой валютой, они могли позволить себе вливать с собственную экономику значительно большее количество долларовой массы, чем это было обеспечено товарами, так как эта масса утилизировалась за пределами США», — объяснил Ищенко.
После того, как распался Советский Союз, в Америке раздавались здравые голоса, призывающие прекратить эту расточительную практику и вернуть страну к нормальной экономике. Однако, слишком многие в США получали хорошую прибыли от этой схемы, поэтому все оставалось по-прежнему.
Многие эксперты-экономисты заявляли, что Соединенные Штаты могут продолжать печатать доллары в любых количествах, но при этом становилось понятно, что даже если Америка будет обеспечивать свою валюту не собственными национальными богатствами, а богатствами всей планеты, то рано или поздно, когда будут освоены все мировые рынки, мир столкнется с финансовым кризисом. Именно это и произошло в 2000-х годах, напомнил Ищенко.
Кто бы не оказался на посту президента Соединенных Штатов, он не сможет преодолеть сопротивление биржевой финансовой индустрии, стремящейся продолжать зарабатывать на бесконечных вливаниях ничем необеспеченной денежной массы в биржевые спекуляции, подчеркнул эксперт в заключение беседы.