Ищенко рассказал о финансовой катастрофе, которая охватит мир из-за США

Экономическая система Соединенных Штатов Америки неадекватна современным реалиям вне зависимости от того, кто стоит во главе страны республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден.

Экономическая система Соединенных Штатов Америки неадекватна современным реалиям вне зависимости от того, кто стоит во главе страны республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, в Америке еще в 1980-х годах была запущена так называемая «рейганомика», суть которой заключалась в финансировании текущих потребностей нынешнего поколения за счет того, что забиралось у будущих поколений.

«За счет того, что доллар до сих пор является мировой валютой, они могли позволить себе вливать с собственную экономику значительно большее количество долларовой массы, чем это было обеспечено товарами, так как эта масса утилизировалась за пределами США», — объяснил Ищенко.

После того, как распался Советский Союз, в Америке раздавались здравые голоса, призывающие прекратить эту расточительную практику и вернуть страну к нормальной экономике. Однако, слишком многие в США получали хорошую прибыли от этой схемы, поэтому все оставалось по-прежнему.

Многие эксперты-экономисты заявляли, что Соединенные Штаты могут продолжать печатать доллары в любых количествах, но при этом становилось понятно, что даже если Америка будет обеспечивать свою валюту не собственными национальными богатствами, а богатствами всей планеты, то рано или поздно, когда будут освоены все мировые рынки, мир столкнется с финансовым кризисом. Именно это и произошло в 2000-х годах, напомнил Ищенко.

Кто бы не оказался на посту президента Соединенных Штатов, он не сможет преодолеть сопротивление биржевой финансовой индустрии, стремящейся продолжать зарабатывать на бесконечных вливаниях ничем необеспеченной денежной массы в биржевые спекуляции, подчеркнул эксперт в заключение беседы.