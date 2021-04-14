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16:33   14 Апреля 2021
Весь мир

Ищенко рассказал о финансовой катастрофе, которая охватит мир из-за США

Ищенко рассказал о финансовой катастрофе, которая охватит мир из-за США

Экономическая система Соединенных Штатов Америки неадекватна современным реалиям вне зависимости от того, кто стоит во главе страны республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, в Америке еще в 1980-х годах была запущена так называемая «рейганомика», суть которой заключалась в финансировании текущих потребностей нынешнего поколения за счет того, что забиралось у будущих поколений.

«За счет того, что доллар до сих пор является мировой валютой, они могли позволить себе вливать с собственную экономику значительно большее количество долларовой массы, чем это было обеспечено товарами, так как эта масса утилизировалась за пределами США», — объяснил Ищенко.

После того, как распался Советский Союз, в Америке раздавались здравые голоса, призывающие прекратить эту расточительную практику и вернуть страну к нормальной экономике. Однако, слишком многие в США получали хорошую прибыли от этой схемы, поэтому все оставалось по-прежнему.

Ищенко рассказал о финансовой катастрофе, которая охватит мир из-за США

Многие эксперты-экономисты заявляли, что Соединенные Штаты могут продолжать печатать доллары в любых количествах, но при этом становилось понятно, что даже если Америка будет обеспечивать свою валюту не собственными национальными богатствами, а богатствами всей планеты, то рано или поздно, когда будут освоены все мировые рынки, мир столкнется с финансовым кризисом. Именно это и произошло в 2000-х годах, напомнил Ищенко.

Кто бы не оказался на посту президента Соединенных Штатов, он не сможет преодолеть сопротивление биржевой финансовой индустрии, стремящейся продолжать зарабатывать на бесконечных вливаниях ничем необеспеченной денежной массы в биржевые спекуляции, подчеркнул эксперт в заключение беседы.

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