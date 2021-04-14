Кедми рассказал, как санкции Запада помогли России стать сильнее

Россия потеряла много времени, полагаясь на запад с его якобы более продвинутыми технологиями, и на заграничные предприятия где производство дешевле. И только благодаря введенным против нее санкциям Россия укрепила свои позиции.

Россия потеряла много времени, полагаясь на запад с его якобы более продвинутыми технологиями, и на заграничные предприятия где производство дешевле. И только благодаря введенным против нее санкциям Россия укрепила свои позиции.

Об этом в интервью корреспонденту издания Pravda.ru Инне Новиковой рассказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

По словам эксперта, все вместе взятые санкции не оказали никакого влияния ни на российскую политику, ни на внутренне положение российской власти в стране. Но при этом экономическое положение России, после введения против нее большого количества самых разных ограничительных мер, стало намного более устойчивым, и государство стало более сильным, чем было до введения санкций.

«Наоборот, слава Богу, санкции образумили многих в высшем российском руководстве, которые по наивной глупости до этого не обеспечили безопасность российской экономики, военно-промышленного комплекса, технологий и других сфер», — подчеркнул Яков Кедми.

Также эксперт напомнил, что российский флот к настоящему времени был бы совсем другим – гораздо более мощным – если бы страна не потеряла десять лет, положившись, благодаря глупому решению каких-то «умных» голов, на украинские предприятия.

«Десять лет страна потеряла! Посмотрите, что было тогда из-за этой глупости. Это, конечно, сильно сказывается и сейчас, но уже есть значительные шаги вперед в этом направлении. А до этого в России не развивали независимые собственные технологии. Потому что там сделать было подешевле», — подчеркивает политолог.

А до этого, напоминает Кедми, в России на протяжении долгого времени во всем полагались на Запад, считая, что там все лучше, и что все это ей преподнесут «на блюдечке». Это заблуждение привело к том, что Россия отложила свое развитие во времени.

Подобное, по словам израильского эксперта, всегда случается, если государственную политику доверяют определять торговцам, которые ищут, на чем сэкономить. Потому что, пользу стране приносят не те деятели, которые ищут, где подешевле, а те, кто понимает, что надо делать и развивать у себя. Именно так государство становится сильнее.

«И не надо разбазаривать. Оказалось, что все покупая то, которое там и подешевле, они экономический вред стране принесли в несколько раз больше. Я уж не говорю об их воровстве», — подчеркнул Кедми.

В годы существования Советского Союза все самые наукоемкие предприятия Россия строила не у себя, а преимущественно на территории братских республик, и после распада СССР все эти предприятия пришли в упадок. На Украине, например, все разворовали, а в Латвии – целенаправленно уничтожили. Поэтому России рано или поздно все равно нужно было создавать у себя эти высокотехнологичные производства, но сначала это было просто невозможно, а потом власти не считали это нужным, полагая, что можно продолжать использовать предприятия, оставшиеся в бывших республиках.

«Это — пережитки советского периода. Украина ушла от России 30 лет назад. Конечно, в 1990-е годы и в России тоже все только разваливалось и растаскивалось, — напомнил Кедми. — Но уже с 2000 года можно и нужно было перестраивать российскую промышленность для того, чтобы она не зависела ни от кого в проектировке и производстве своих вооружений. А не ждать, пока что-то произойдет на Украине через 14 лет».

И уже тогда, по мнению эксперта, нужно было предусмотреть подобное развитие событий, а тех, кто в свое время не подумал об этом, необходимо гнать в шею с руководящих постов, заключил эксперт.