Пушков усомнился в том, что новый советник Байдена по РФ поспособствует деэскалации

Возможное назначение советником президента США по России пророссийски настроенного Мэтью Рожански не приведет к деэскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Возможное назначение советником президента США по России пророссийски настроенного Мэтью Рожански не приведет к деэскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что президент США Джо Байден может назначить своим советником по России Мэтью Рожански, который считается специалистом по Украине и Белоруссии, а также известен своими пророссийскими взглядами.

Как сообщается, Рожански выступает за личный диалог между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, и против эскалации российско-американских отношений.

Однако, по мнению Алексея Пушкова, если это назначение, разговоры о котором ведутся на протяжении нескольких недель, все же состоится, не факт, что за ним действительно последует снижение напряженности между Россией и Америкой.

«Должность не ключевая, скорее, консультативная. Кроме того, из личного впечатления: Рожански действительно не "ястреб", скорее, представитель умеренного мейнстрима, каким был в свое время и экс-посол в России, а ныне глава ЦРУ Билл Бернс», — отмечает сенатор.

Тем более, пишет Пушков, нет оснований считать Рожански пророссийски настроенным политиком. К тому же в последнее время многое в США претерпело серьезные изменения, и новый советник американского президента по России будет играть по правилам, которые ему установят Белый дом и Демократическая партия США.

«Ждать революции не стоит. Максимум возможного – Рожански будет чуть менее жестким лицом на российском направлении, чем все остальные. Но это максимум», — заключил сенатор.

Напомним, ранее во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему провести личную встречу на территории третьей страны.