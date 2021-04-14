Мирошник: делегация Украины сорвала переговоры по Донбассу

Киевская делегация в политической подгруппе по Донбассу в очередной раз сорвала переговоры достижению мира на востоке Украины, отвергнув без объяснения причин все конструктивные предложения ЛНР и ДНР.

Киевская делегация в политической подгруппе по Донбассу в очередной раз сорвала переговоры достижению мира на востоке Украины, отвергнув без объяснения причин все конструктивные предложения ЛНР и ДНР.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

По его словам, во вторник, 13 апреля, политическая подгруппа должна была провести переговоры между представителями республик Донбасса и представителями Киева по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам, однако обсуждение оказалось недолгим, так как украинская делегация отказалась от конструктивного диалога. И даже попытки координатора переговоров от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Пьера Мореля настроить делегатов от Киева на продуктивную работу оказались безуспешными.

Представители Украины, по словам Родиона Мирошника, вновь выступили со старыми требованиями исключить из переговорного процесса отдельных членов делегации ДНР, несмотря на то, что ранее эти требования уже отвергались по причине их неприемлемости.

«Тем более, что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», — напомнил Мирошник.

При этом, пишет представитель ЛНР, Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики предложило целых три варианта решения возникшей проблемы, чтобы устранить помехи для продолжения переговорного процесса. В том числе, МИД ДНР предложил продолжить переговоры без привлечения общественности, исключительно силами официальных представителей, либо исключить из переговорного процесса обоих представителей Общественности - и Дениса Казанского, который не устраивает ДНР, и Майю Пирогову, против которой выступает Киев, соблюдя таким образом принцип зеркальности.

«Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно-признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», — приводит Мирошник заявление МИД ДНР.

Напомним, ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен дипломатическим путем.