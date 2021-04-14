Пушков рассказал, с какими тремя заблуждениями нужно расстаться Байдену

Если американский президент Джо Байден считает, что своим предложением провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, он сделал подарок России, ему придется признать, что он заблуждается.

Если американский президент Джо Байден считает, что своим предложением провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, он сделал подарок России, ему придется признать, что он заблуждается.

Об этом в личном Telegram-канале пишет глава комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя состоявшийся во вторник, 13 апреля, звонок главы Белого дома в Кремль.

Также, по мнению Пушкова, Байдену следует расстаться с заблуждением о том, что именно в его руках находится нынешняя повестка дня. Это совершенно не так.

«Байден лишь подтвердил, что Соединенным Штатам Америки не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо», — подчеркнул сенатор.

Третьим же заблуждением американского президента является уверенность в том, что он сможет вести разговор «с позиции силы», как любят в последнее время говорить в Вашингтоне. С этим заблуждением Байдену было бы лучше расстаться до встречи с Владимиром Путиным, если эта встреча вообще состоится.

«Иначе Байдену придется расстаться с этим заблуждением в ходе самой встречи с российским президентом», — уверен Алексей Пушков.

Напомним, ранее во вторник Пушков, комментируя второй телефонный разговор президентов США и России, заявил, что он вовсе не свидетельствует о разрядке напряженности в российско-американских отношениях.