Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:41   14 Апреля 2021
Весь мир

Пушков рассказал, с какими тремя заблуждениями нужно расстаться Байдену

Пушков рассказал, с какими тремя заблуждениями нужно расстаться Байдену

Если американский президент Джо Байден считает, что своим предложением провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, он сделал подарок России, ему придется признать, что он заблуждается.

Об этом в личном Telegram-канале пишет глава комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя состоявшийся во вторник, 13 апреля, звонок главы Белого дома в Кремль.

Также, по мнению Пушкова, Байдену следует расстаться с заблуждением о том, что именно в его руках находится нынешняя повестка дня. Это совершенно не так.

«Байден лишь подтвердил, что Соединенным Штатам Америки не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо», — подчеркнул сенатор.

Третьим же заблуждением американского президента является уверенность в том, что он сможет вести разговор «с позиции силы», как любят в последнее время говорить в Вашингтоне. С этим заблуждением Байдену было бы лучше расстаться до встречи с Владимиром Путиным, если эта встреча вообще состоится.

«Иначе Байдену придется расстаться с этим заблуждением в ходе самой встречи с российским президентом», — уверен Алексей Пушков.

Пушков рассказал, с какими тремя заблуждениями нужно расстаться Байдену

Напомним, ранее во вторник Пушков, комментируя второй телефонный разговор президентов США и России, заявил, что он вовсе не свидетельствует о разрядке напряженности в российско-американских отношениях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #путин #пушков #байден #телефонный разговор #заблуждения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров