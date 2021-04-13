Горбачев поддержал идею о личной встрече Путина и Байдена

Российско-американский саммит поможет выстроить отношения между двумя странами по-новому. Об этом сообщил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Российско-американский саммит поможет выстроить отношения между двумя странами по-новому. Об этом сообщил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Бывший политик в беседе с "Интерфаксом" отметил, что приветствует предложение президента США Джо Байдена о проведении встречи двух стран на высшем уровне. По мнению Горбачева, только с помощью двусторонних переговоров можно по-новому выстраивать отношения.

Он отметил, что у обеих стран есть подобный опыт. Горбачев напомнил, что встречался с президентом Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике.

Накануне состоялся телефонный разговор Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома предложил встретиться лично, чтобы обсудить полный спектр вопросов, актуальных для отношений двух стран. Байден подтвердил приглашение Путину принять участие в климатическом саммите.