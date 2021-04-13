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22:34   13 Апреля 2021
Происшествия

Женщина нашла тело пропавшего мужа в ручье под Саратовом

Женщина нашла тело пропавшего мужа в ручье под Саратовом

Тело пропавшего жителя села Тепловка в Саратовской области Новобурасского района обнаружила его супруга в местном ручье 13 апреля.

По данным СУ Следственного комитета РФ, труп мужчины лежал в протекающем на территории населенного пункта ручье. Вечером, 12 апреля, 65-летний сельчанин ушел из дома и не вернулся. Тело погибшего было осмотрено судмедэкспертом. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

На данный момент выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления подробностей инцидента. Назначено судебно-медицинское исследования для точного определения причин смерти мужчины. После этого будет принято процессуальное решение, сообщается в ведомстве.

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#саратов #происшествие #Тепловка

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