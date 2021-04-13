22:34 13 Апреля 2021Происшествия
Женщина нашла тело пропавшего мужа в ручье под Саратовом
Тело пропавшего жителя села Тепловка в Саратовской области Новобурасского района обнаружила его супруга в местном ручье 13 апреля.
Тело пропавшего жителя села Тепловка в Саратовской области Новобурасского района обнаружила его супруга в местном ручье 13 апреля.
По данным СУ Следственного комитета РФ, труп мужчины лежал в протекающем на территории населенного пункта ручье. Вечером, 12 апреля, 65-летний сельчанин ушел из дома и не вернулся. Тело погибшего было осмотрено судмедэкспертом. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
На данный момент выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления подробностей инцидента. Назначено судебно-медицинское исследования для точного определения причин смерти мужчины. После этого будет принято процессуальное решение, сообщается в ведомстве.