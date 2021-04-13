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21:52   13 Апреля 2021
Происшествия

Парень утонул при спасении пса в подмосковной Торфянке

Парень утонул при спасении пса в подмосковной Торфянке

Мужчина провалился под лед и утонул, спасая из пруда свою собаку в Москве. Спасатели занимаются поисками затонувшего тела.

Очевидцы запечатлели на видео, как мужчина аккуратно шел по льду в надежде спасти пса, который провалился в полынью. Тонкий весенний лед не выдержал веса молодого человека. Он ушел под воду, так и не добравшись до собаки.

Все причины и обстоятельства происшествия уточняются. Спасатели пытаются найти тело. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

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#собака #спасение #торфянка

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