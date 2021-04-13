Политолог Сидоров объяснил, почему Байден может не встретиться с Путиным в Хельсинки

Президент США Джо Байден может не встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Президент США Джо Байден может не встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Байден может не приехать в столицу Финляндии, потому что там с Путиным встречался бывший президент США Дональд Трамп, полагает эксперт. По его словам, это может действительно случиться. Президенты договорились о личной встрече в ходе телефонного разговора.

"Это может быть очень традиционный вариант", — констатировал Сидоров.

Главы государств вряд ли проведут саммит в Рейкьявике, где когда-то встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Однако такой вариант не исключается, сообщает РИА Новости. Байден позвонил Путину во вторник, сообщил ранее Белый дом. Президенты обсудили актуальные вопросы и запланировали саммит.