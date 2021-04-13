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21:00   13 Апреля 2021
Общество

Диетолог из США рассказал о пользе ежедневного употребления воды с лимоном

Диетолог из США рассказал о пользе ежедневного употребления воды с лимоном

Употребление воды с лимоном можно считать полезной заменой газированным напиткам. Об этом рассказала американский диетолог Эми Стивенс.

Пить воду с лимоном куда полезнее, чем сладкие газированные напитки или ароматизированные соки, пишет Insider. Как объяснила диетолог Эми Стивенс, главное преимущество такого напитка — витамин С. Он укрепляет иммунитет и помогает при простуде, способствует выработке коллагена, необходимого организму для заживления ран. Также он помогает лучше усваиваться ключевым минералам, поэтому Стивенс советует пить воду с дольками этого фрукта во время еды.

Один лимон содержит около 30 миллиграммов витамина С. Это треть от 90 миллиграммов суточной нормы, рекомендуемой для мужчин и 40 процентов от 75-миллиграммовой женской нормы. При этом лимон не самый насыщенный витамином цитрусовый. В апельсине содержится порядка 70 миллиграммов аскорбиновой кислоты.

Вода с лимоном прекрасно подходит для тех, кто хочет похудеть, т.к. она ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение. Вдобавок к этому, исследования показали, что она предотвращает образование камней в почках. Диетолог рекомендует пить по стакану воды с лимоном во время еды и еще один между приемами пищи.

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#стивенс #лимон #витамин C

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