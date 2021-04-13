Названо количество убитых правоохранителями в США за 2021 год

Сотрудники полиции при различных обстоятельствах убили 262 человека в Соединенных Штатах. Такие данные приводит ФАН со ссылкой на источник в соцсетях.

Сотрудники полиции при различных обстоятельствах убили 262 человека в Соединенных Штатах. Такие данные приводит ФАН со ссылкой на источник в соцсетях.

Каждый день, по данным ФАН, от рук правоохранителей в Америке погибает 2,6 человека. Среди "лидеров" по убийствам выделяется Калифорния, где за последнее время зафиксировано пять убийств.

Среди убитых — мексиканец, который напал на правоохранителей, а также рэпер Габриэль Кассо. Последнего ранили в перестрелке между полицией и членами банды в Бронксе. Большинство стали жертвами из-за неповиновении полиции, говорится в сообщении.

Одним из самых громких убийств стала смерть 20-летнего Даунта Райта в городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота. Райт получил смертельное ранение, когда скрывался от сотрудников на автомобиле. Убийство парня привело к масштабным протестам в Миннеаполисе и штате Миннесота. Мирные жители устраивали на улицах беспорядки, которыми воспользовались группа злоумышленников. Они нападали на магазины и торговые центры в городе.