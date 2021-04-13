Глава ФЗНЦ пожаловался на "беспредел" с депортацией россиянки из США

Заболевшая коронавирусом россиянка Мира Тэрада находится в американской тюрьме и не может покинуть страну. Глава ФЗНЦ Максим Шугалей жестко высказался о случившемся.

Заболевшая коронавирусом россиянка Мира Тэрада находится в американской тюрьме и не может покинуть страну. Глава ФЗНЦ Максим Шугалей жестко высказался о случившемся.

Социолог и президент "Фонда защиты национальных ценностей" отметил, что россиянка находится в одиночной камере без душа, лекарств и с одним приемом пищи в день. Миграционная служба США под предлогом "инфекции" не отпускает ее домой, несмотря на то, что ее прилет ожидался в прошлую субботу, подчеркнул Шугалей. По его словам, Тэраду никак не лечат и грозят отправить в Луизианскую тюрьму.

"Сложно охарактеризовать тот беспредел, который творится с депортацией", — написал глава фонда в Telegram-канале.

Президент ФЗНЦ добавил, что безосновательно заключенную россиянку везли из Луизианы в Нью-Джерси на военно-транспортном самолете в нечеловеческих условиях. Заключенные во время полета могут подхватить коронавирус, указал Шугалей и пообещал вести обратный отсчет. Речь идет о 14-тидневном карантине, который необходимо соблюдать по закону США.