В Роспотребнадзоре дали рекомендации по вакцинации от COVID-19 при бронхиальной астме

Рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции дали в Роспотребнадзоре людям, которые страдают от бронхиальной астмы.

Рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции дали в Роспотребнадзоре людям, которые страдают от бронхиальной астмы.

Можно ли делать прививку от коронавируса пациентам с бронхиальной астмой, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с kp.ru. Заболевание является полиэтиологическим. Это значит, что к его развитию могут приводить разные причины.

Людям с астмой, которые хотят пройти вакцинацию от коронавируса, следует обратиться за консультацией к терапевту или пульмонологу. Решение о том, можно ли сделать прививку, принимают в каждом случае индивидуально.