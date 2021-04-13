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20:51   13 Апреля 2021
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по вакцинации от COVID-19 при бронхиальной астме

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по вакцинации от COVID-19 при бронхиальной астме

Рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции дали в Роспотребнадзоре людям, которые страдают от бронхиальной астмы.

Можно ли делать прививку от коронавируса пациентам с бронхиальной астмой, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с kp.ru. Заболевание является полиэтиологическим. Это значит, что к его развитию могут приводить разные причины.

Людям с астмой, которые хотят пройти вакцинацию от коронавируса, следует обратиться за консультацией к терапевту или пульмонологу. Решение о том, можно ли сделать прививку, принимают в каждом случае индивидуально.

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#вакцинация #астма #коронавирус

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