Белый дом заявил о стремлении США к стабильным отношениям с Россией

Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой. Об этом заявили представители Белого дома.

Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой. Об этом заявили представители Белого дома.

США подтвердили стремление к честным и открытым переговорам с российской стороной. Белый дом отметил, что необходимо разработать план подготовки саммита двух государств. Однако Вашингтон намерен продолжать оказывать давление на Москву, добавили представители официальной резиденции американского президента.