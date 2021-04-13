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20:46   13 Апреля 2021
Политика

Белый дом заявил о стремлении США к стабильным отношениям с Россией

Белый дом заявил о стремлении США к стабильным отношениям с Россией

Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой. Об этом заявили представители Белого дома.

США подтвердили стремление к честным и открытым переговорам с российской стороной. Белый дом отметил, что необходимо разработать план подготовки саммита двух государств. Однако Вашингтон намерен продолжать оказывать давление на Москву, добавили представители официальной резиденции американского президента.

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#сша #саммит #белый дом

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