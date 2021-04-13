Замминистра энергетики Омской области заключили под стражу по делу о коррупции

Суд Омска арестовал заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марину Степанову. Чиновница подозревается во взяточничестве и подкупе.

Суд Омска арестовал заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марину Степанову. Чиновница подозревается во взяточничестве и подкупе.

Следствие считает, что Степанова, занимая должность директора "Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области", получила взятку в размере 2 млн рублей от одной из компаний, занимающихся ремонтом домов. Деньги были переданы за покровительство. Кроме того, замминистра получила в качестве коммерческого подкупа от руководителя этой компании более 191 тыс. рублей.

Следователи провели обыск по месту жительства Степановой и в министерстве энергетики и ЖКК. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере и коммерческий подкуп в крупном размере.