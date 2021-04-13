Ангелина Вовк заявила, что не будет выходить замуж за молодого друга

Телеведущая Ангелина Вовк отреагировала на сплетни о якобы имеющихся у нее планах выйти замуж за друга, музыкального историка Михаила Куницына.

Телеведущая Ангелина Вовк отреагировала на сплетни о якобы имеющихся у нее планах выйти замуж за друга, музыкального историка Михаила Куницына.

Знаменитость подчеркнула, что их с Куницыным связывают только приятельские отношения. Она восприняла домыслы поклонников о романтической связи с юмором. По словам Вовк, сейчас она не хочет выходить ни за кого замуж. Дело в том, что рядом совсем нет подходящих кандидатур.

"К сожалению, кандидатуры нет. Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду!" — иронично заявила звезда в интервью порталу "Собеседник".

Вовк уточнила, что за молодого радиоведущего не хочет выходить замуж также и потому, что ее сердце не свободно. Как отметила звезда, ее не покидают мысли об умершем муже. Найти достойную замену, считает знаменитость, невозможно. Она попросту не готова жить с тем, кто не сможет дать ей "высокие" отношения.