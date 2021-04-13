Американская блогерша обвинила звезду YouTube в изнасиловании

Знаменитая любительница тик-ток роликов Джастин Парадайз в Сети рассказала о сексуальном насилии, которое совершил ютубер Джейк Пол.

Знаменитая любительница тик-ток роликов Джастин Парадайз в Сети рассказала о сексуальном насилии, которое совершил ютубер Джейк Пол.

Откровением девушка поделилась в нескольких видео, которые выпустила на площадке TikTok. По словам девушки, около года назад ее позвали на вечеринку в особняк, где ютубер жил с другими звездами. Однако перед этим тиктокершу заставили подписать договор о неразглашении информации о происходящем в доме.

Девушка вместе с Полом танцевала у его комнаты, спустя некоторое время пара начала целоваться, и молодой человек предложил интимную близость. После отказа блогерши Пол набросился на нее. Джастин Парадайз утверждает, что во время общения ясно давала понять, что секс ее не интересует. На предъявленные обвинения парень никак не отреагировал. После вечеринки Джейк Пол прекратил общение с Парадайз.