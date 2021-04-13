Ученые из Испании проанализировали содержание антител к COVID-19 в крови новорожденных

Антитела к коронавирусной инфекции у детей, рожденных больными COVID-19 матерями, исчезают через несколько месяцев, утверждают испанские ученые.

Антитела к коронавирусной инфекции у детей, рожденных больными COVID-19 матерями, исчезают через несколько месяцев, утверждают испанские ученые.

Медицинские специалисты из Испании провели исследование, направленное на определение антител к коронавирусной инфекции у новорожденных детей. Об этом сообщило издание infosalud.com.

Исследование проводилось с участием беременных женщин, которым поставили диагноз COVID-19 разной степени тяжести. Рожениц разделили на три группы в зависимости от того, как они переболели коронавирусной инфекцией: острая степень, недавнее заражение и прошедшая стадия. Всего насчитывается 141 участник. Они являлись пациентами двух больниц, расположенных в Мадриде, — Инфанты Софии и Грегорио Мараньон.

В первой группе не было ни одно новорожденного, у которого был бы положительный иммуноглобулин (IgG). Через два месяца этот уровень повысился до 11,5% у детей, а еще через шесть месяцев он снова опустился до 0%.

В выздоравливающей группе около 91% детей имели положительный IgG. Через два месяца этот показатель снизился до 57%, через шесть месяцев — до 0%.

Наконец, в третьей группе антителами обладали 84% новорожденных. В отличие от остальных групп, процент этих детей не опустился до полного нуля к шестому месяцу. Согласно полученным данным, к концу периода исследования он снизился до 14,3%.