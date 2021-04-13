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20:15   13 Апреля 2021
Политика

Ситуация в Крыму стала предметом обсуждения между президентом Финляндии и Путиным

Ситуация в Крыму стала предметом обсуждения между президентом Финляндии и Путиным

Президент России Владимир Путин и его финляндский коллега Саули Ниинисте провели переговоры. В ходе беседы была затронута тема обстановки в Крыму.

Также лидеры двух государств обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии.

Кроме того, Владимир Путин рассказал Саули Ниинисте о предстоящем саммите с президентом США Джо Байденом. Ранее американский лидер сам предложил российскому коллеге провести встречу.

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#путин #финляндия #саули ниинисте

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