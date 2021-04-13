Ситуация в Крыму стала предметом обсуждения между президентом Финляндии и Путиным

Президент России Владимир Путин и его финляндский коллега Саули Ниинисте провели переговоры. В ходе беседы была затронута тема обстановки в Крыму.

Президент России Владимир Путин и его финляндский коллега Саули Ниинисте провели переговоры. В ходе беседы была затронута тема обстановки в Крыму.

Также лидеры двух государств обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии.

Кроме того, Владимир Путин рассказал Саули Ниинисте о предстоящем саммите с президентом США Джо Байденом. Ранее американский лидер сам предложил российскому коллеге провести встречу.