20:15 13 Апреля 2021Политика
Ситуация в Крыму стала предметом обсуждения между президентом Финляндии и Путиным
Президент России Владимир Путин и его финляндский коллега Саули Ниинисте провели переговоры. В ходе беседы была затронута тема обстановки в Крыму.
Президент России Владимир Путин и его финляндский коллега Саули Ниинисте провели переговоры. В ходе беседы была затронута тема обстановки в Крыму.
Также лидеры двух государств обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии.
Кроме того, Владимир Путин рассказал Саули Ниинисте о предстоящем саммите с президентом США Джо Байденом. Ранее американский лидер сам предложил российскому коллеге провести встречу.