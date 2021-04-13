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20:01   13 Апреля 2021
Общество

Россиянин через суд получил 700 тыс. рублей за неработающий полотенцесушитель

Россиянин через суд получил 700 тыс. рублей за неработающий полотенцесушитель

Житель Волгограда выиграл суд у магазина, в котором купил полотенцесушитель с дефектами. Экспертиза показала, что покупателю был нанесен существенный ущерб.

Мужчина купил прибор для сушки полотенец, из-за которого затопило квартиру. Волгоградец обратился к руководству магазина и потребовал вернуть деньги и выдать компенсацию. Однако ему отдали лишь 5 тыс. рублей за само устройство. Не согласившись с решением начальства торговой точки, потребитель обратился в суд.

Суд первой инстанции отказал в иске покупателю, тогда он обжаловал решение. В итоге областной суд признал бизнесмена виновным и взыскал в пользу истца материальный ущерб в размере 478 780 рублей, штраф 239 390 рублей и расходы на оценку в 4099 рублей.

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#волгоград #компенсация #полотенцесушитель

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