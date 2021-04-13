Хазин назвал ключевую проблему мировой экономики, которая не коснулась РФ

Россия имеет более оптимистичные перспективы, чем другие страны перед лицом глобального экономического кризиса. Такое мнение в эфире канадского радио Vera Radio Canada высказал российский эксперт-экономист Михаил Хазин.

Россия имеет более оптимистичные перспективы, чем другие страны перед лицом глобального экономического кризиса.

Такое мнение в эфире канадского радио Vera Radio Canada высказал российский эксперт-экономист Михаил Хазин.

В частности, эксперт категорически не согласился с утверждением радиоведущей, что современная Россия якобы не имеет «будущего и развития». По словам Михаила Хазина, Россия, в сравнении с той же Канадой и другими не только западными странами, обладает рядом очевидных преимуществ.

«То, что вы говорите, – один из элементов виртуальной реальности. Как раз Россия в этом смысле находится в сильно лучшем положении, чем многие другие страны, потому что она недоинвестирована», — заявил экономист.

Мировая экономика, по его словам, столкнулась с исчерпанием привычных инвестиционных возможностей, и это является одной из ее главных проблем. При этом избыточное количество уже напечатанных денег ставит перед глобальным финансовым сектором вопрос, куда вкладывать эти избыточные средства. И именно Россия на фоне других стран выглядит перспективным рынком для вложения этих средств, но и здесь есть условие, при котором рынок будет развиваться.

«Денег выше крыши, но вкладывать с прибылей некуда. А в Россию можно вкладывать сумасшедшие деньги. По этой причине у нас все может быть хорошо при условии, что мы откажемся от денежно-кредитной политики, которую проводили последние десятилетия по указанию МВФ», – считает Хазин.

Также в пользу России играет та ситуация, которая складывается на международной арене и подталкивает разные страны в сторону РФ. Такими странами являются, например, государства Восточной Европы, и особенно Польша, не имеющая конкурентных перспектив рядом с ведущими странами ЕС, но обладающая широкими возможностями для развития на российском рынке, если она сама захочет сделать на него ставку.

«Польские экономисты еще в 2014 году объясняли мне, что, пока Польша получает деньги из Брюсселя, она не будет разрывать отношения с ЕС. Но если помощь Брюсселя закончится – а она закончилась в 2021 году, – то Польше выгодно переориентироваться на Восток. Потому что она не может конкурировать с Германией в Европе, а продавать продукцию в Россию легко», – сообщил Хазин канадским радиослушателям.

Также экономист добавил, что пузырь американского финансового рынка, который продолжает раздуваться, представляет собой главный предвестник надвигающегося обвала мировой экономики. Власти США пытаются спасти американскую экономику, просто печатая новые доллары, но эти попытки будут безуспешными, так как новые деньги в большинстве своем оседают в финансовом секторе и только способствуют его дальнейшему раздуванию, заключил Марков.