В Госдуме объяснили, как России нужно защититься от НАТО

Россия не должна игнорировать увеличение активности сил Альянса около российских границ, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Россия не должна игнорировать увеличение активности сил Альянса около российских границ, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

На сегодняшний день Североатлантический альянс весьма расширил свое дипломатическое и военное влияние в Восточной Европе, отметил Новиков, передает издание "360".

«Натовские базы оказались у наших границ, и такого рода активность продолжает расти. Угроза, перед которой оказалась Россия, заставляет ее поддерживать свой оборонный комплекс в должном состоянии», — отметил он.

Также НАТО совместно с США могут использовать Украину для осуществления провокаций против России. Эти действия будут направлены на ослабление экономических и военных возможностей РФ, добавил Новиков.

Данная ситуация не подлежит решению дипломатическими или военными путями. России нужно защищаться от Североатлантического альянса с помощью создания социально-экономической модели, которая смогла бы противостоять различным угрозам. Речь идет также о развитии науки, передового оборонительного вооружения и технологий.

Страна должна стремиться выйти на новый уровень экономической системы и технических возможностей, резюмировал Новиков.