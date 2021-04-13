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19:37   13 Апреля 2021
Происшествия

Родственники забитого до смерти афроамериканца в Луизиане подали в суд на полицию

Родственники забитого до смерти афроамериканца в Луизиане подали в суд на полицию

Семья погибшего от рук полицейских афроамериканца Томми МакГлотена — младшего подала в суд на полицию Луизианы, сообщает российской Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). 

Иск направили в Федеральный суд от имени родственников мужчины. Ответчиками по этому делу выступают начальник полиции города Бен Раймонд, а также офицеры Треона МакКартер, Брайан Росс, Д'Мара Джонсон и Джеймс Леклер, передает ФАН.

МакГлотен — младший умер 5 апреля 2020 года после того, как его забили сотрудники полицейского управления Шривпорта. Как сообщает ФБР, между погибшим и его оппонентом произошла драка. Прибывшие на место полицейские пытались разнять их, однако афроамериканец оказал сопротивление. К нему применили электрошокер и перцовый баллончик, а после доставили в отделение, где он скончался.

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#суд #сша #луизиана #афроамериканец

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