Озверевший британец напал на возлюбленную и откусил нос

Жительнице Великобритании потребовалась пластическая операция после издевательств бойфренда. Нападение случилось в сентябре 2020 года, в отеле в Стоктон-он-Тисе.

Жительнице Великобритании потребовалась пластическая операция после издевательств бойфренда. Нападение случилось в сентябре 2020 года, в отеле в Стоктон-он-Тисе.

Дебошир по непонятным причинам набросился на девушку с кулаками и сломал ей скулы. Затем он укусил ее за руку и указательный палец — потекла кровь. Далее мужчина укусил жертву за нос, откусив часть органа. После этого он выплюнул ей его в лицо.

По данным местной прессы, злоумышленнику — 21 год. Он на протяжении нескольких месяцев избивал свою девушку. В результате парня задержала полиция. Когда в номер зашли правоохранители, тот вступил с ними в драку. На допросе британец заявил, что потерпевшая сама нанесла себе травмы. В результате местного жителя отправили в тюрьму на 54 месяца.