Межевич объяснил, почему не стоит возвращать транзит во «враждебную Латвию»

Латвия прислала целую делегацию во главе с министром сообщения в Москву на проходящую там выставку TransRussia в надежде выпросить хоть какой-то транзит для своих портов.

Латвия прислала целую делегацию во главе с министром сообщения в Москву на проходящую там выставку TransRussia в надежде выпросить хоть какой-то транзит для своих портов.

Об этом в беседе с изданием Baltnews рассказал Николай Межевич, возглавляющий Российскую ассоциацию прибалтийских исследований.

По словам эксперта, для участия в Московской транспортно-логистической выставке TransRussia из Латвии прибыла целая делегация представителей транзитного бизнеса, а также на выставке в онлайн-формате выступил глава латвийской делегации – министр сообщения прибалтийской республики Талис Линкайтс. И это, подчеркнул Межевич, уже не первый раз, когда Латвия, лишившаяся транзитных грузопотоков из-за своей русофобской политики, пытается выпросит у России хоть какие-то грузы для отправки в Европу.

Но российская сторона, по его словам, не должна протягивать руку помощи враждебно настроенной стране. На протяжении трех десятилетий официальная Рига придерживалась антироссийского политического курса и получила достойный ответ – Россия в конце концов лишила ее возможности зарабатывать на своем транзите.

«Торговлю с Латвией, любые формы экономических отношений следует признать формой государственной измены на сегодняшний день. Изменится ли политика Латвии? Ну что ж, будем возвращаться к этому вопросу, обсуждать и договариваться. Латвию ожидают очень печальные времена, но эти времена она создала себе исключительно сама», — подчеркнул Межевич.

При этом эксперт напомнил, что Латвия не просто демонстрировала враждебное отношение к российским властям, в этой стране не поток было поставлено притеснение русскоязычных жителей, а кроме того, была объявлена настоящая война русским и русскоязычным средствам массовой информации.

В качестве яркого примера этой войны с русскоязычными СМИ можно вспомнить уголовное преследование семи работающих в Латвии журналистов, которые всего лишь сотрудничали с информагентствами Sputnik и Baltnews. При чем это преследование журналистов началось после того, как Россия промолчала в ответ на просьбы латвийского Министерства сообщения вернуть республике транзитные грузопотоки.

«В этих условиях обращение латвийского Министерства сообщения к российскому Министерству транспорта с просьбой сохранить латвийский транзит выглядит абсурдным. Латвия должна платить цену за свои действия против российских СМИ и преследование своих граждан, которые сотрудничают с российскими организациями», — заявил ранее по этому поводу член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Также сенатор добавил, что, по его мнению, хоть Латвия и заинтересована в позитивном решении вопроса о возвращении российского транзита, но рассчитывать на это ей не стоит. Ведь руководство этой страны совершает враждебные действия не только против собственных русскоязычных граждан, но и против России, и именно в этом ключе и надо рассматривать вопрос дальнейших российско-латвийских отношений.