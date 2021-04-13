Путин и Байден созвонились по инициативе американской стороны

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом состоялся по инициативе Белого дома.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом состоялся по инициативе Белого дома.

В пресс-службе Кремля сообщили, что о желании провести телефонные переговоры между лидерами двух стран сообщил Белый дом. При этом Джо Байден предложил главе российского государства рассмотреть возможность в будущем побеседовать при личной встрече.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили намерение продолжать диалог по контролю над вооружениями, а также поговорили о возникающих проблемах в сфере безопасности.