19:23 13 Апреля 2021Политика
Путин и Байден созвонились по инициативе американской стороны
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом состоялся по инициативе Белого дома.
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом состоялся по инициативе Белого дома.
В пресс-службе Кремля сообщили, что о желании провести телефонные переговоры между лидерами двух стран сообщил Белый дом. При этом Джо Байден предложил главе российского государства рассмотреть возможность в будущем побеседовать при личной встрече.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили намерение продолжать диалог по контролю над вооружениями, а также поговорили о возникающих проблемах в сфере безопасности.