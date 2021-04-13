МИД Сирии: США должны компенсировать Дамаску ущерб от своей преступной политики

Внешнеполитическое ведомство Сирии заявило, что США должны понести ответственность за свою преступную политику в отношении сирийского народа.

Внешнеполитическое ведомство Сирии заявило, что США должны понести ответственность за свою преступную политику в отношении сирийского народа.

В сообщении МИД Сирии отмечается, что Вашингтон также должен прекратить вмешательство во внутренние дела страны и оккупацию лагеря эр-Рукбан, передает информагентство SANA.

В ведомстве заявили, что события и факты, которые не вызывают никаких сомнений, доказывают "причастность США и их инструментов в мире и регионе к спонсированию беспрецедентной террористической войны против Сирийской Арабской Республики".

Подчеркивается, что официальный Дамаск будет добиваться от Вашингтона компенсации ущерба за разрушения и потери, произошедшие в результате американской политики.