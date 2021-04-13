Строители в Казахстане забросали друг друга кирпичами

Драка на кирпичах произошла между строителями в Казахстане. Выяснить отношения между собой казахи решили прямо на стройплощадке, забрасывая друг друга кирпичами через стену.

Драка на кирпичах произошла между строителями в Казахстане. Выяснить отношения между собой казахи решили прямо на стройплощадке, забрасывая друг друга кирпичами через стену.

Инцидент произошел на строительной площадке в городе Караганда, в Центральном Казахстане. Там между строителями вспыхнул жесткий конфликт, который перерос в настоящую "драку на кирпичах". О нестандартном способе выяснения отношений сообщает The Daily Star.

Как оказалось, две группы мужчин в касках и рабочих куртках принялись швырять друг в друга кирпичи через стену. При этом некоторые из них решили бежать в укрытие, в то время как их коллеги начали бросать опасные снаряды друг в друга с близкого расстояния.

В социальных сетях появилось видео драки, которое, по-видимому, снял крановщик на стройплощадке. Видеозапись была просмотрена более 83 тысяч раз с тех пор, как она была опубликована. Затем шокирующее видео попало в руки полиции, и полицейские арестовали причастных к этому людей, обвинив их в хулиганстве. Всего на скамье подсудимых оказались 25 казахов, которые решили таким образом "поговорить" друг с другом.

В настоящий момент правоохранители продолжают расследование инцидента. В частности, следователи разыскивают возможных свидетелей этой драки, кроме крановщика, который снял потасовку на видео. Стражи порядка выясняют обстоятельства и детали происшествия на казахской стройке.