Путин побывал на экскурсии в координационном центре правительства

Президент РФ Владимир Путин побывал в объединенном пространстве координационного центра правительства. Экскурсию проводил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин побывал в объединенном пространстве координационного центра правительства. Экскурсию проводил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров отметил, что в этом пространстве кипит круглосуточная работа. По его словам, в помещении трудятся 120 человек, среди которых сотрудники ведомств и представители бизнеса.

"Очень важно то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти, на их основе мы строим наши аналитические инструменты", — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин в ходе экскурсии рассказал Путину об объеме финансовой поддержки, выплаченной семьям с детьми, говорится в материале RT.