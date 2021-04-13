Ученые создали нанопокрытие, которое может уничтожать опасные вирусы

Специальное нанопокрытие поможет не допустить распространение инфекции во время лечения. Его можно использовать на имплантатах и повязках, сообщили авторы разработки.

Специальное нанопокрытие поможет не допустить распространение инфекции во время лечения. Его можно использовать на имплантатах и повязках, сообщили авторы разработки.

Новый материал способен защищать даже от устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, оставаясь безвредным для человека. Результаты работы австралийских ученых опубликованы в журнале Applied Materials & Interfaces. Открытие представляет собой тончайший материал из черного фосфора.

Авторы исследования доказали его эффективность против бактерий при нанесении нанотонким слоем на изделия из хлопка или титана. Ученые убеждены в важности данного открытия. Оказалось, что черный фосфор крайне эффективен для уничтожения микробов. В ходе эксперимента за два часа на поверхности данного материала погибли до 99% распространенных бактерий, включая золотистый стафилококк.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о создании самоочищающейся ткани. Ученые из Санкт-Петербурга разработали ткань, способную очищаться под воздействием лучей солнца.