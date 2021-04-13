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18:52   13 Апреля 2021
Технологии

Ученые создали нанопокрытие, которое может уничтожать опасные вирусы

Ученые создали нанопокрытие, которое может уничтожать опасные вирусы

Специальное нанопокрытие поможет не допустить распространение инфекции во время лечения. Его можно использовать на имплантатах и повязках, сообщили авторы разработки.

Новый материал способен защищать даже от устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, оставаясь безвредным для человека. Результаты работы австралийских ученых опубликованы в журнале Applied Materials & Interfaces. Открытие представляет собой тончайший материал из черного фосфора.

Авторы исследования доказали его эффективность против бактерий при нанесении нанотонким слоем на изделия из хлопка или титана. Ученые убеждены в важности данного открытия. Оказалось, что черный фосфор крайне эффективен для уничтожения микробов. В ходе эксперимента за два часа на поверхности данного материала погибли до 99% распространенных бактерий, включая золотистый стафилококк.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о создании самоочищающейся ткани. Ученые из Санкт-Петербурга разработали ткань, способную очищаться под воздействием лучей солнца.

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#технологии #разработки #наночастицы #инженеры

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