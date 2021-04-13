Президент США выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести саммит в третьей стране. Об этом сообщили в Белом доме.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести саммит в третьей стране. Об этом сообщили в Белом доме.

По информации представителей Администрации президента США, Байден заявил о желании выстраивать с РФ стабильные отношения.

"Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы", — сообщили в Белом доме.

Американский президент хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.