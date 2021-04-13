В Сети появилось видео танца "Я ракета" мэра Коряжмы, которым гордится регион

Администрация города Коряжма во главе с мэром Андреем Ткачом присоединились к танцевальному флэшмобу "Я ракета" по случаю празднования Дня космонавтики.

Администрация города Коряжма во главе с мэром Андреем Ткачом присоединились к танцевальному флэшмобу "Я ракета" по случаю празднования Дня космонавтики.

Видеоролик начинается с короткого поздравления, после чего городской глава и чиновники пустились в пляс под танцевальную музыку. Пользователей соцсетей очень развеселила запись.

"Что бы ни говорили, а мы очень гордимся", — говорят авторы инициативы.

Флешмоб организовал молодежно-культурный центр "Родина". Глава организации в беседе с журналистами РИА Новости призналась, что режиссер всего пару раз показал Ткачу и его подчиненным движения, а эффект получился такой, будто администрация репетировала весь день. Она добавила, что в город нечасто приезжают знаменитые исполнители и артисты, но в Коряжме есть "своя активная жизнь".