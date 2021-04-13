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18:30   13 Апреля 2021
Политика

Байден позвонил российскому президенту

Байден позвонил российскому президенту

Президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Белый дом подтвердил такую информацию.

Главы государств обсудили намерение двух стран вести диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Президент США высказал российскому коллеге обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на украинской границе. Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации, говорится в сообщении Белого дома.

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