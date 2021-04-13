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18:22   13 Апреля 2021
Происшествия

При госзакупках в Новосибирской области выявлены нарушения на 800 млн рублей

При госзакупках в Новосибирской области выявлены нарушения на 800 млн рублей

Нарушения почти на миллиард рублей выявила Контрольно-счетная палата Новосибирской области. Все они были зафиксированы в сфере госзакупок за 2020 год, говорится на сайте ведомства.

Большая часть нарушений связана с определением начальной стоимости контракта и некачественным выполнением работ. Отмечается, что информации об исполнении и оплате контрактов размещалась несвоевременно.

«Проектировщиками допускаются нарушения при определении сметной стоимости строительных работ, которые не всегда выявляются в ходе государственной экспертизы. При отсутствии конкуренции на аукционе и закупках у единственного поставщика контракт заключается по завышенной сметной стоимости и его цена может быть снижена лишь с согласия подрядчика (исполнителя)», — говорится в сообщении КСП.

По информации Контрольно-счетной палаты, основными нарушениями являются реализация закупок и выполнение строительных работ.

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#нарушения #госзакупки #контрольно-счетная палата

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