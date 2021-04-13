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18:12   13 Апреля 2021
Общество

Врачи констатировали положительное влияние плотного завтрака на организм человека

Врачи констатировали положительное влияние плотного завтрака на организм человека

Врачи-диетологи из США объяснили, почему завтрак считается самым важным приемом пищи.

Американские эксперты проанализировали данные 50 тыс. человек в течение трех месяцев и установили, что те, кто утром питался плотно и правильно, могли похвастаться более низким индексом массы тела. Ученые объяснили это тем, что правильный и разнообразный завтрак увеличивает чувство насыщения и приводит к снижению количества пищи употребляемой в течение дня.

Врачи ранее называли нежелательные для утреннего приема пищи продукты. Ими оказались тосты с джемом и бутерброды, мюсли или хлопья залитые молоком, а также свежевыжатые соки и смузи. Для завтрака подойдут: яйца, каши, овощи или фрукты, отметили авторы исследования. Лучше всего, как уверяют врачи, есть ранним утром, примерно в 8:30.

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#завтрак #исследование #здоровое питание

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