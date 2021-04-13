Знаменитый режиссер Ричард Раш скончался в США

Американский режиссер Ричард Раш скончался в собственном доме на 92-м году жизни. В последние годы он имел проблемы со здоровьем.

Американский режиссер Ричард Раш скончался в собственном доме на 92-м году жизни. В последние годы он имел проблемы со здоровьем.

Режиссер не дожил два дня до своего 93-летия. Ричард Раш был дважды номинирован на "Оскар" за фильм "Трюкач" в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий".

Он был одним из первых студентов кинематографического факультета Калифорнийского университета. В 1960 году снял малобюджетный фильм "Слишком рано для любви", который получил признание спустя десятилетия и был назван одной из работ, предвосхитившей эру Нового Голливуда. В картине снялся молодой Джек Николсон.