В Петербурге скончался знаменитый актер театра и кино Евгений Тиличеев

Советский и российский актер Евгений Тиличеев, снявшийся в фильмах "Иди и смотри" и "Труффальдино из Бергамо", ушел из жизни. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Советский и российский актер Евгений Тиличеев, снявшийся в фильмах "Иди и смотри" и "Труффальдино из Бергамо", ушел из жизни. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Тиличеев был известен как солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, ведущий популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой", а так же как актер многих популярных фильмов и сериалов. Последний раз Тиличеев снялся в 2013 году в сериале "Шерлок Холмс", где сыграл в роли полковника Фергюссона.

Петербургская мэрия отметила, что Евгений Сергеевич прошел достойный жизненный и профессиональный путь, заслужив признание и уважение профессионального сообщества. Умер Евгений Тиличеев на 75-м году жизни.