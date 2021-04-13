Израильские ученые создадут лекарство от COVID-19 на основе молочных продуктов

Сотрудники Университета Бен-Гуриона в Израиле обнаружили, что пребиотики в составе кефира и йогурта борются с воспалительными заболеваниями и коронавирусом.

Сотрудники Университета Бен-Гуриона в Израиле обнаружили, что пребиотики в составе кефира и йогурта борются с воспалительными заболеваниями и коронавирусом.

Открытие ученых из Израиля могут использовать для получении лекарственных препаратов на базе пробиотических молекул. В ходе исследований специалисты смогли изучить механизм их действия, помогающий пребиотикам защищать организм от патогенных инфекций и укрепляющий иммунную систему.

В процессе изготовления применяется коровье или козье молоко совместно со специальными зернами кефира, в составе которых имеются дрожжи или кисломолочные бактерии. Антибактериальный эффект, получаемый из кисломолочного продукта, основан на нарушении межклеточных связей веществ. Эксперты пока не говорят, когда препарат начнут тестировать на людях.