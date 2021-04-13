Тайный бизнес в Китае и забытое ДТП: что скрывает сын Фургала, метящий в депутаты ГД

Старший сын арестованного экс-главы Хабаровского края намерен попробовать свои силы в законотворчестве.

Старший сын арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собирается баллотироваться в депутаты Госдумы на сентябрьских выборах. Об этом рассказал сам 29-летний Антон Фургал, отметив, что избираться по спискам ЛДПР он не намерен — после ареста отца во взаимоотношениях с партийным руководством случилось «очень много всего», подчеркнул Фургал-младший.

Ожидается, что точкой в конфликте будет сдача партийного билета. Впрочем, Антон не расстроен: заполучить функционера с громкой фамилией желают конкуренты системных либерал-демократов, если верить ему на слово.

«На сегодняшний день ко мне поступает очень много предложений по поводу выборов от разных партий. Могу сказать, что из партии ЛДПР я в ближайшее время собираюсь выходить. Это решение обдумывалось не один месяц. Если я буду участвовать в выборах, то точно не от партии ЛДПР», — заявил сын экс-губернатора в интервью изданию Sota.Vision,

Политическая карьера

В 2014 году Антон Сергеевич уже собирался стать депутатом, баллотируясь в Законодательное собрание Хабаровского края по списку ЛДПР и в гордуму Хабаровска по городскому округу — выдвижение прошло неудачно.

После ареста отца в сентябре 2020 года Антон Фургал просил медийных личностей и разные политические силы высказаться в поддержку экс-губернатора, обвиняемого в организации покушений, убийствах и не только. Несмотря на старания, Антон так и не смог встать в авангарде так называемых хабаровских протестов в защиту Фургала, прогремевших прошлой осенью сразу после задержания.

В октябре появилась новость о задержании сына опального управленца якобы по делу о незаконной организации митингов в поддержку родителя, но сам Антон эту информацию вскоре опроверг — его не задерживали.

Кроме того, в СМИ Антон Фургал известен как тот самый отпрыск бывшего губернатора, которого ныне арестованному приходилось ставить на ноги.

«Еще на иждивении… Он пока самостоятельно не может заработать достаточное количество финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить себя», — рассказал Сергей Фургал о старшем сыне в ходе судебного заседания в июле 2020 года.

Иждивенец ли?

На том же заседании арестованный поведал, что его сын учится в хабаровском вузе и не работает. По данным из соцсетей, Антон женат и у него есть дочь — в Instagram красуются фотографии с семейных праздников.

Кстати, ЛДПР для Фургалов — это семейное, а потому разрыв сына Фургала с «соколами Жириновского» пройдет драматично. Так, дядя Антона, Вячеслав Иванович, был депутатом регионального заксобрания от ЛДПР. Он умер за три месяца до задержания своего брата.

Куда более любопытны другие факты из биографии потенциального депутата Госдумы. СМИ сообщают, что Антон закончил Тихоокеанский государственный университет и отправился в армию. Отдав долг Родине, он вернулся в Хабаровск и пошел работать ведущим инженером технического отдела на завод. По словам Антона, отец ему не помогал и начинать нужно было с самых «низов». Или не с самых — в конце-концов, до 2016 года молодой человек юридически значился индивидуальным предпринимателем.

По данным ряда СМИ, Фургал младший участвовал в семейном бизнесе — экспорте вторичной черной металлургии в Китай. Эту версию косвенно подтверждает множество фотографии в Instagram Антона — на них запечатлены деловые поездки в Шанхай и рабочие китайского металлургического завода в городе Шицзячжуан.

Сам же Антон на вопрос о том, есть ли у него собственный бизнес, предпочитает «не вдаваться в детали», но отмечает — «это связано с металлургией».

Забытая авария

В 2016 году Антон Фургал попал в ДТП и разбил чужой автомобиль, сообщали Telegram-каналы. Владелец по фамилии Жураковский подал иск, удовлетворенный лишь частично: Фургал остался должен более 500 тысяч рублей, отмечали СМИ. Деньги взыскать не удалось: судебные приставы так и не нашли ни ответчика, ни сведений о его имуществе и доходах — несмотря на то, что речь идет о сыне первого лица региона.

И все же широкой известности эта история даже в рамках Хабаровска не приобрела, а значит, репутацию политику-новичку не подпортила. Политолог Ростислав Туровский в разговоре с «Коммерсантом» допустил, что Антон Фургал может обратиться к партиям, имеющим парламентскую квоту, но поддержка аудитории в виде «верных Фургалу» избирателей ЛДПР и внесистемной оппозиции вряд ли обеспечит Антону Сергеевичу политический успех — в конце концов, пока он просто сын своего отца с громкой фамилией.

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