Вакцинированные туристы смогут въезжать на территорию Израиля с 23 мая

Власти Израиля готовятся к первому этапу снятия ограничений на въезд иностранных туристов на территорию государства. Об этом сообщили в минтуризме и минздраве страны.

Власти Израиля готовятся к первому этапу снятия ограничений на въезд иностранных туристов на территорию государства. Об этом сообщили в минтуризме и минздраве страны.

Первый этап начнется 23 мая и сделает возможным въезд туристов в Израиль в составе общей группы. Перед посадкой в самолет и по прилету в аэропорт Бен-Гурион необходимо сдать ПЦР-тест. Также нужно будет пройти обследование, которое должно установить наличие иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19.

Итоги первого этапа покажут возможность снятия запретов на посещение Израиля иностранными туристами. Министр туризма Израиля Орит Фаркаш Хакоэн сообщил о намерении восстановить въездной туризм в страну.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал об условиях открытия Барселоны для россиян. По словам директора туристического консорциума города Мариан Муро, туристы смогут посетить столицу Каталонии в конце лета или в начале осени.