Самолет Ан-2 потерпел крушение близ поселка Подлесный в Саратовской области

Легкомоторный самолет рухнул рядом с поселком Подлесный в Марксовском районе Саратовской области.

Легкомоторный самолет рухнул рядом с поселком Подлесный в Марксовском районе Саратовской области.

О крушении самолета Ан-2 сообщили в "Интерфаксе". Предположительно, он занимался сельскохозяйственной обработкой полей.

На место аварии выехали представители оперативных служб. По сообщениям местных жителей в соцсетях, судно упало в реку. Другие подробности не сообщаются. Информации о пострадавших и погибших нет.