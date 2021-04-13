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17:45   13 Апреля 2021
Происшествия

Самолет Ан-2 потерпел крушение близ поселка Подлесный в Саратовской области

Самолет Ан-2 потерпел крушение близ поселка Подлесный в Саратовской области

Легкомоторный самолет рухнул рядом с поселком Подлесный в Марксовском районе Саратовской области.

О крушении самолета Ан-2 сообщили в "Интерфаксе". Предположительно, он занимался сельскохозяйственной обработкой полей.

На место аварии выехали представители оперативных служб. По сообщениям местных жителей в соцсетях, судно упало в реку. Другие подробности не сообщаются. Информации о пострадавших и погибших нет.

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#самолет #крушение #саратовская область

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