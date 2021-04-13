17:45 13 Апреля 2021Происшествия
Самолет Ан-2 потерпел крушение близ поселка Подлесный в Саратовской области
Легкомоторный самолет рухнул рядом с поселком Подлесный в Марксовском районе Саратовской области.
Легкомоторный самолет рухнул рядом с поселком Подлесный в Марксовском районе Саратовской области.
О крушении самолета Ан-2 сообщили в "Интерфаксе". Предположительно, он занимался сельскохозяйственной обработкой полей.
На место аварии выехали представители оперативных служб. По сообщениям местных жителей в соцсетях, судно упало в реку. Другие подробности не сообщаются. Информации о пострадавших и погибших нет.